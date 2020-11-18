Том и Джерри нарисованные, а все люди и здания настоящие Источник: YouTube

Студия Warner Bros. опубликовала в сети первый трейлер полнометражного фильма о Томе и Джерри с Хлоей Грейс Морец в главной роли.

Кино напоминает "Кто подставил кролика Роджера" (1988): Том и Джерри нарисованные, а все люди и здания настоящие.

По сюжету, Джерри поселяется в самом дорогом и престижном отеле Нью-Йорка, где скоро состоится "свадьба века". Сотрудница отеля (Хлоя Морец) нанимает Тома, чтобы тот раз и навсегда избавился от надоедливой мыши.

Как мы понимаем, сделать это не так легко и гостиница буквально трещит по швам от войны мышки и кота.

Кроме Хлои Морец в фильме снялись Майкл Пенья, Роб Делани и Кен Жонг.

Премьера мультфильма намечена на 4 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер фантастического блокбастера с Джорджем Клуни "Полночное небо".