"Том и Джерри": вышел первый трейлер полнометражного фильма (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Студия Warner Bros. опубликовала в сети первый трейлер полнометражного фильма о Томе и Джерри с Хлоей Грейс Морец в главной роли.
Кино напоминает "Кто подставил кролика Роджера" (1988): Том и Джерри нарисованные, а все люди и здания настоящие.
По сюжету, Джерри поселяется в самом дорогом и престижном отеле Нью-Йорка, где скоро состоится "свадьба века". Сотрудница отеля (Хлоя Морец) нанимает Тома, чтобы тот раз и навсегда избавился от надоедливой мыши.
Как мы понимаем, сделать это не так легко и гостиница буквально трещит по швам от войны мышки и кота.
Кроме Хлои Морец в фильме снялись Майкл Пенья, Роб Делани и Кен Жонг.
Премьера мультфильма намечена на 4 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что вышел трейлер фантастического блокбастера с Джорджем Клуни "Полночное небо".
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