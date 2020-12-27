Масштабна вакцинація: у світі почали робити щеплення від COVID-19 [ Редактировать ]
Старт даний! 27 грудня запам'ятає вся планета, і його вже охрестили "Днем - ВІ". У Європі стартувала масова вакцинація проти COVID-19.
Завдати удару по вірусу, який ізолював увесь світ - першими взялися в Німеччині, Румунії, Чехії, Бельгії. Хто ж першим наважився на укол - розкаже Олена Абрамович.
Гертруд Хаасе - сто один. І вона зголосилася першою в Німеччині підставити плече для щеплення від коронавірусу, хоча раніше побоювалась.
Гертруд Хаасе, першою отримала щеплення в Берліні:
Це дуже небезпечний вірус, ми багато чули й читали про нього. Стільки людей померло в будинках для літніх - просто жахливо. І тому дуже добре, що є можливість отримати щеплення. Це велика перевага для нас усіх.
Німеччина розпочала вакцинацію з тих, кому за 80. А також медичного персоналу, який доглядає стареньких. Таким самим принципом керувалися в Австрії, перші уколи зробили під наглядом канцлера Себастьяна Курца та міністра охорони здоров'я країни. Італія вирішила надати пріоритет медикам, розпочали з медсестри в інфекційному відділі лікарні в Римі.
Клавдія Аліверніні, медсестра Національного інституту інфекційних захворювань:
Для мене велика честь і відповідальність - отримати щеплення сьогодні. Це маленький, але символічний жест для нас усіх. Я тут як громадянка, але насамперед як медсестра, яка представляє своє покоління та всіх медичних працівників, котрі вірять у науку. Я бачила на власні очі, як важко боротися з цим вірусом, перебуваючи на передовій від самого початку епідемії.
Надали пріоритет тим, хто від початку був на передовій, і в Румунії. Там перший укол отримала 26 річна медсестра, яка доглядала коронавірусних пацієнтів ще з лютого.
У Польщі теж перша п'ятірка вакцинованих - медперсонал Центральної лікарні Міністерства внутрішніх справ країни. Загалом за день там вакцинували близько трьохсот співробітників. Так само й в інших лікарнях. Низка країн вирішили почати з чиновників і політиків. Так, у Словаччині це був член комісії з питань пандемії.
Владімір Крамері, член словацької урядової комісії з питань пандемії:
Усе пройшло без проблем. Я нічого не відчув. Це навіть легше, ніж укус комара.
У Болгарії першим щеплення отримав міністр охорони здоров'я. А після нього - патріарх православної церкви країни. Так громадянам і вірянам демонстрували безпечність вакцин.
Костадін Ангелов, міністр охорони здоров'я Болгарії:
Сьогодні я отримую щеплення, бо вірю, що без вакцин світ не міг бути таким, яким є зараз. Я вірю, що науковці зробили свою роботу, щоб вакцина стала порятунком, на який ми всі чекали.
А в Чехії під прицілом телекамер у прямому ефірі перше щеплення зробили прем'єр-міністру Андрею Бабішу.
У Бельгії ж вирішили не відволікатися в різдвяні вихідні й розпочнуть вакцинацію уже в понеділок 28 грудня з мешканців будинків для літніх людей.
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