В Пакистане террористы напали на блокпост: убиты семь военных [ Редактировать ]
В пакистанской провинции Белуджистан, что на юго-западе страны, вечером 27 декабря, на пост военизированного Пограничного корпусана напали террористы. В результате атаки погибли по меньшей мере семеро военных. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу армии.
Как сообают СМИ, террористы напали на сотрудников службы безопасности, но несмотря на потери силовикам удалось отбить атаку напавших, военнослужащие оцепили территорию, чтобы отловить террористов.
По данным спикера пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар, еще продолжаются крупномасштабные операции по поиску боевиков.
Продолжаются крупномасштабные операции по поиску (боевиков) и разминированию. Подобным трусливым действиям враждебных элементов, поддерживаемых антиправительственными силами, не будет позволено саботировать тяжело завоеванные мир и процветание в Белуджистане
Как ранее сообщалось, террорист подорвал кафе после визита главы Минобороны США. В результате инцидента погибли шесть человек.
Читайте также, в китайской провинции Ляонин мужчина с ножом напал на людей и устроил жуткую, кровавую резню, которая для семи человек закончилась смертью. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.
Ранее в Пакистане мощный взрыв "разнес" полицейский участок. В результате трагедии пострадали по меньшей мере 25 человек. Происшествие случилось на расстоянии в 50 метров от участка. Правоохранители винят во взрыве ручную гранату.
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