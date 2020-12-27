В китайской провинции Ляонин, 27 декабря, мужчина с ножом напал на людей и устроил жуткую, кровавую резню, которая для семи человек закончилась смертью. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщили правоохранители, атака на жителей провинции произошла утром 27 декабря. Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.

К сожалению 7 человек скончались сразу после нападения

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и установили его личность.

Важно, что причины происшествия выясняются и ведется следствие.

Как ранее сообщалось, в Краснодарском крае житель Армавира зверски расправился с возлюбленной и ее братом. Мужчина в приступе ярости накинулся на девушку с ножом и нанес ей множество ударов. После он переложил тело 26-летней возлюбленной в ванну.

Напомним, под Киевом подросток с ножом напал на родную тетю и своего маленького брата. Подросток наносил удар за ударом, когда женщина лежала в луже крови, подросток стоял над ней и, улыбаясь, облизывал ножи. Женщина с ребенком чудом выжила.

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