В городе пакистанском Равалпиди случился взрыв в отделении полиции.

В результате трагедии пострадали по меньшей мере 25 человек. Происшествие случилось на расстоянии в 50 метров от участка. Правоохранители винят во взрыве ручную гранату.

Отмечается, что 22 пострадавших отправили в медучреждения города с ранениями различной тяжести. Состояние троих из них оценивается как критическое. Полиция оцепила район взрыва. Проводится расследование.

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