Санта-Клаусу дозволили літати в космос [ Редактировать ]
Санта-Клаусу офіційно дозволили літати в космос. Право на польоти казковому діду дали у федеральному управлінні цивільної авіації США. Там зазначили, що залюбки подарують святковий настрій тим, хто перебуває на орбіті Землі.
Адже він нікому не завадить наприкінці такого складного року, яким видався 2020. В управлінні наголосили, Санта погодився літати в масці, щоб послугувати усім за взірець.
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