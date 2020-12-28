Санта-Клаусу офіційно дозволили літати в космос. Право на польоти казковому діду дали у федеральному управлінні цивільної авіації США. Там зазначили, що залюбки подарують святковий настрій тим, хто перебуває на орбіті Землі.

Адже він нікому не завадить наприкінці такого складного року, яким видався 2020. В управлінні наголосили, Санта погодився літати в масці, щоб послугувати усім за взірець.