В понедельник, 28 декабря, в акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли 17 человек из 19.

Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел.

Спасти удалось двух человек, остальных ищет судно "Войково". Еще три судна дополнительно направили к месту крушения.

Также сообщается, что спасенные члены экипажа были в гидрокостюмах.

"Прибывшими на помощь рыболовецкими судами подняты на борт живыми два члена экипажа, они были в гидрокостюмах. Капитана среди них нет. Об остальных членах команды им неизвестно", - сказал источник.

Судно принадлежит частному лицу, приписано в Мурманске. После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия - в автоматическом и ручном режимах.

Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Также мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.