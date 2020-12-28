Звезда фильмов "Служебный роман" и "Д'Артаньян и три мушкетера" попала в реанимацию [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в больницу №122 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
У 86-летней актрисы диагностировали COVID-19. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что Фрейндлих доставили в больницу еще 25 декабря и поместили в реанимационную палату.
До госпитализации Фрейндлих лечилась от коронавируса дома. Сейчас она находится на кислородной поддержке, состояние тяжелое, но стабильное. У нее выявили поражение 36% легких.
Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд советского кинематографа. Широкая популярность пришла к Фрейндлих с выходом на экраны фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман".
Последовавшие за этим роли в картинах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" и "Сталкер" закрепили ее статус одной из лидирующих актрис СССР.
Ранее сообщалось, что звезда фильма "Москва слезам не верит" Ирина Муравьева госпитализирована в тяжелом состоянии с коронавирусом.
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