В 1976 году Эльдар Рязанов позвал Фрейндлих на главную роль в своей картине "Служебный роман" Источник: РИА Новости

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в больницу №122 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".

У 86-летней актрисы диагностировали COVID-19. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что Фрейндлих доставили в больницу еще 25 декабря и поместили в реанимационную палату.

До госпитализации Фрейндлих лечилась от коронавируса дома. Сейчас она находится на кислородной поддержке, состояние тяжелое, но стабильное. У нее выявили поражение 36% легких.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд советского кинематографа. Широкая популярность пришла к Фрейндлих с выходом на экраны фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман".

Последовавшие за этим роли в картинах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" и "Сталкер" закрепили ее статус одной из лидирующих актрис СССР.

Ранее сообщалось, что звезда фильма "Москва слезам не верит" Ирина Муравьева госпитализирована в тяжелом состоянии с коронавирусом.