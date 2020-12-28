В селе Яселка Очаковского района Николаевской области обнаружили птичий грипп. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины в Николаевской области.

"Из патологического (биологического) материала, отобранного от трех трупов птицы, из частного домохозяйства с. Яселка, Очаковского района обнаружено РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5", - говорится в сообщении.

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В связи с этим территорию с. Яселка объявили неблагополучной (эпизоотическим очагом) по высокопатогенному гриппу птицы, на ней с 25 декабря установлен карантин.

Также была определена буферная зона (зона защиты) радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую вошли села Ивановка и Дмитровка Очаковского района. Кроме того, определена зоной надзора территория радиусом 10 км от эпизоотического очага, в нее вошли села Куцуруб, Островка и Солончаки Очаковского района.

Отмечается, что утвержден также "План мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания высокопатогенному гриппу птицы в с. Яселка Очаковского района Николаевской области".

Ранее сообщалось, что в Николаевской области выявлена вспышка птичьего гриппа. Вероятным источником возбудителя заболевания могла стать дикая перелетная птица.

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