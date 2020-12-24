На автодороге в Киевской области столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один человек.

Авария автомобилей DAF и Mercedes случилась в ночное время на трассе Киев-Одесса. Несовместимые с жизнью травмы получил водитель первой многотонной машины. При этом, шофер "немца" получил телесные повреждения и для оказания ему помощи пришлось использовать спецсредства для деблокирования.

Отмечается, что гидравлические ножницы помогли освободить раненного 1977 года рождения и погибшего 1987 года. Чтобы провести операцию спасатели привлекли 1 единицу спецтехники.

Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что на трассе в Львовской области легковушка выехала на встречную полосу и на большой скорости врезалась в микроавтобус. В результате трагедии погиб 43-летний водитель автомобиля Skoda Octavia.

Кроме того, на Закарпатье случилось смертельное ДТП с ребенком. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой" по дороге в медучреждение.

Напомним, возле Ривне произошло масштабное смертельное ДТП при участии 5 автомобилей. В результате аварии травмированы три человека, еще один погиб.

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