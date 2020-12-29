Далеко не со всеми людьми можно легко найти общий язык. Некоторые обладают сложным характером. Астрологи назвали знак зодиака, который склонен к такому поведению.

Итак, на первом месте оказался Овен. Они не всегда могут обуздать охватившие их эмоции. Овны - это люди действия: если они чего-то захотели, то должны получить это здесь и сейчас.

Если представители этого знака зодиака в хорошем настроении, то хорошо всем вокруг, но если наоборот, то окружающим несдобровать. И пусть злятся Овны недолго, за это время они успевают подпортить настроение всем, кто находится рядом.

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