Дев'ятеро моряків уже більше року як застрягли в Китаї

Вони у бранцях півтора року! А їхній корабель став фактично в'язницею! Семеро українських моряків застрягли у Китаї. І весь цей час вони не можуть зійти із заарештованого суховантажу, який стоїть на якорі на річці Янцзи. У них закінчується їжа, а грошей у моряків - немає, бо їм не платять зарплату! Чому судновласник покинув екіпаж у біді? І чи знає про цю ситуацію українська влада? Анна Філь - далі.

Дев'ятеро моряків уже більше року як застрягли в Китаї. Семеро з них українці. Їхнє судно "New Orion" на вимушеній стоянці. А екіпаж залишився без грошей і надії на повернення додому.

Володимир, електромеханік судна New Orion:

Срок пребывания людей на судне составляет от 11 до 20 месяцев. Заработная плата не выплачивается от 9 до 16 месяцев. Практически у всего экипажа сроки медицинского освидетельствования истекли. Морально психологическое состояние людей привели к подавленному состоянию и депрессии. Нервные срывы стали обычным явлением.

Це відео-звернення моряків виклала донька одного з них.

Наталія Слободянюк-Цапура, дочка моряка:

В декабре 2019 года он должен был вернуться домой, но у компании возникли какие-то проблемы. Сказали - подождите, мы вас спишем через две недели. Это было в марте месяце. Две недели, а декабрь уже на дворе. Нашему папе уже 69 лет, просто переживаем не просто за его физическое, а и за моральное состояние.

Заручники ситуації винуватять в усьому компанію-власника судна. Кажуть - працівників покинули напризволяще. З поставками палива перебої, а харчуватися часом доводиться лише рисом.

Мы неоднократно обращались к президенту Украины, ко многим министрам, властям КНР, где мы уже без малого год стоим на речке Янцзы, к местному агенту обращались, но все наши попытки сравнялись к нулю.

Із представників компанії на наші дзвінки відгукнувся лише заступник директора, але вже колишній. Максим Турчанов змінив місце роботи близько року тому. Про ситуацію знає, бо до нього теж зверталися моряки "Нью Оріона". Певен - ситуація вирішиться.

Максим Турчанов, заступник директора з морської безпеки компанії-судновласника:

Судно находится посередине территории Китая, на одной из самых оживленных рек в мире. Если бы судно было брошено, то китайцы давно бы уже его оттуда утащили. Если они этого не сделали, значит у них есть связь с судовладельцем, значит есть какие-то договоренности и ситуация движется к какому-то решению.

Чому ж моряки опинилися на покинутому кораблі в чужій країні? Причина - не арешт судна чи технічна несправність, а банальний брак грошей.

Максим Турчанов, заступник директора з морської безпеки компанії-судновласника:

Это морской бизнес. Единственное что-то пошло не так резко и все. Суда останавливаются, возникают такие вот ситуации. Решается это несколькими путями - либо продается, как убыточное имущество, либо изыскиваются другие источники финансирования.

Наталя, дочка застряглого на судні моряка певна - не обійшлося і без недбальства китайської сторони. Місцеві агенти від березня не дають дозволу на переведення "Нью Оріона" в інший порт.

Наталія Слободянюк-цапура, дочка моряка:

Китайцам очень выгодно, что оно там стоит, они оплачивают баснословные деньги за стоянку, за продукты. Китайцам это выгодно, потому они вставляют в колеса палки.

Поки всі звернення моряків і їхніх рідних до міністерств і посольств і в Китаї, і в Україні - без відповіді. Тож чекати доводиться хіба що на новорічне диво.