С 1 января в Украине вводят единый счет для уплаты налогов и ЕСВ [ Редактировать ]
С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ). Решение о введении единого счета было принято парламентом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).
Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать следующие шаги:
- через Электронный кабинет подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001.
- получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, которые используют единый счет.
- предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.
Налогоплательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1307001, продолжают уплачивать платежи непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.
В налоговой обращают внимание, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.
Ранее мы писали, что с 1 января поднимут налоги.
по теме
Иран завершил расследование катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства
Людей успели эвакуировать, однако есть пострадавшие
По состоянию на утро среды, 30 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 045 348 человек
Конституционный суд планирует собраться на специальное пленарное заседание