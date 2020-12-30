COVID-19 в Україні: ушпиталено приблизно 3 тисячі інфікованих [ Редактировать ]
В Україні майже 8 тисяч нових випадків коронавірусу. Здолали недугу 16 355 людей. Ушпиталено приблизно 3 тисячі, померли 243 людини.
Найбільше підтверджених інфікувань зареєстровано в столиці, а також у Київській, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
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