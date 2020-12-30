В среду, 30 декабря, Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения экс-главе компании "Укрбуд", бывшему народному депутату Максиму Микитасю, в деле о заказе похищения столичного адвоката. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокаты Микитася заявили отвод следственному судье.

Суд предоставил защите Микитася два часа для ознакомления с материалами ходатайства, после чего адвокаты экс-нардепа заявили девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из которых судом удовлетворено не было.

Тогда защита после короткого перерыва представила заявление об отводе следственному судье.

Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Микитася оставили под стражей. Он проходит подозреваемым по делу о завладении имуществом Национальной гвардии.

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