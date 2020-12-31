Также в Минздраве сотрудничали со Всемирным банком/ фото: lpnu.ua

Министерство здравоохранения Украины потратило за 2020 год на закупку различного оборудования и лекарств 12,8 миллиардов гривен. Об этом заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, из бюджета, а также ковидного фонда централизовано поступали деньги защиту граждан и медработников от коронавирусной инфекции. Также 6,5 миллиардов ушло на обеспеченье лекарствами и медицинскими изделиями.

Речь идет о централизованных закупках за средства бюджета 2020 года, а также средства из фонда борьбы с COVID-19. На протяжении 2020 года Минздрав обеспечил поставки лексредств и медизделий на общую сумму более 6,5 млрд грн. Минздрав также отдал поручение на закупку 416 автомобилей экстренки на сумму 728 млн грн и инициировал закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн, из которых 48 уже поставили в медучреждения.

Отмечается, что региональные медучреждения получили на закупку аппаратов ультразвуковой и рентген-диагностики более миллиарда гривен. А в рамках сотрудничества со Всемирным банком 8 регионов Украины получили выплаты на развитие медицинской сферы общей суммой в 2,6 миллиардов гривен.

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Кроме того, Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками.

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