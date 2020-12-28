На закупку лекарств выделили 125 миллионов гривен/ фото: Delo.ua

Министерство здравоохранения Украины получило 125 миллионов гривен от Кабинета министров на закупку препаратов от COVID-19, которые запретили в ВОЗ.

Украина должна пересмотреть свою практику назначения экспериментального лечения. Средства в полном объеме должны быть направленны на закупку кислорода и необходимых для работы терапии материалов.

Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств Иммуноглобулин и Тоцилизумаб. Эти два лекарственные средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется нашими лучшими ведущими специалистами нашей страны, каждый день лечат украинцев, больных COVID-19, спасают их жизни.

Отмечается, что Украина провела исследования препаратов "Иммуноглобулин" и Тоцилизумаб показали хороший результат и смогли уменьшить летальность коронавирусной инфекции. Эти два лекарства закупают централизованно из-за их высокой стоимости.

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Кроме того, в ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками. Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков ухудшает состояние здоровья.

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