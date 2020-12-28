Жесткие ограничения запланированы на период с 8 до 24 января/ фото: Delo.ua

Министерство здравоохранения Украины не будет инициировать отмену карантинных ограничений в стране, не смотря на спад случаев инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, жесткие меры приняли лишь для защиты украинцев от массового инфицирования и по максимуму снизить нагрузку на отечественную медицинскую систему к концу января 2021 года.

Больные гриппом имеют в основном такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к увеличению числа больных гриппом с максимально сниженной нагрузкой на медицинскую систему. Поэтому в проведение жесткого карантина с 8 по 24 января мы не собираемся вносить изменения.

Отмечается, что введение ужесточенных карантинных ограничений на территории Украины официально запланировано Минздравом на период с 8 до 24 января 2021 года.

Ранее мы писали, что в Украине начали выплачивать деньги за карантин. Подать заявки для получения выплаты единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу можно до 31 декабря.

Кроме того, на период жесткого карантина на территории Украины решили не ограничивать движение общественного транспорта. Школы и высшие учебные заведения будут на каникулах, многие украинцы будут работать онлайн.

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