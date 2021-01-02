Астероид приблизится максимально близко к Земле/фото: tsn

Астероид 2003 AF23 с предполагаемым диаметром от 180 до 390 метров пролетит над нашей планетой 3 января на высоте 6,3 миллиона километров. Об этом сообщает Republic со ссылкой на NASA.

По данным NASA, 2 и 3 января три относительно небольших обломка космического мусора совершат "околоземное" прохождение.

2 января объект 2019 YB4 диаметром от 12 до 26 метров пролетит на безопасном расстоянии в 6,4 миллиона километров.

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3 января объекты 2020 YA1 и 2020 YP4 также пройдут мимо Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров и 2,1 миллиона километров соответственно.

Важно, что их размеры оцениваются в 12-27 метров и 17-37 метров соответственно.

Стоит отметить, что астероид 2020 YA1 классифицирован как "потенциально опасный".

Как ранее сообщалось, Земля пройдет перигелий - ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Это означает, что во второй день нового года наша планета окажется максимально близко к Солнцу.

Ранее мы писали о том, что в 2021 году земляне увидят четыре затмения и суперлуние.

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