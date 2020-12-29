Лунное затмение в небе над Гластонбери, Великобритания, 10 января 2020 года Источник: Reuters

Главными астрономическими событиями наступающего 2021 года станут два солнечных затмения (кольцеобразное и полное) и два лунных (полное и частное), а также суперлуние, при котором спутник приблизится на минимальное расстояние к Земле. Об этом сообщает ТАСС.

Солнечные затмения

Астрономы ожидают кольцеобразное затмение Солнца 10 июня 2021 года. Солнечный диск скроется на 91,5%. Украинцы смогут увидеть как кольцеобразную, так и частные фазы этого события.

4 декабря 2021 года произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также в Антарктиде. Частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и на юге Австралии. С территории Украины затмение видно не будет.

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Лунные затмения

Полное лунное затмение с максимальной фазой 1,01 произойдет 26 мая 2021 года. Оно совпадет с так называемым суперлунием, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

При суперлунии спутник кажется с Земли примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Лунное затмение придется на дневное время, поэтому в Украине не будут видно.

В следующий раз Луна скроется от жителей Земли 19 ноября. Максимальная фаза частного затмения составит 0,97. Свидетелями редкого явления украинцы стать не смогут.

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Максимальное сближение Земли и Солнца

"В субботу, 2 января 2021 года, из-за сближения расстояние между Землей и Солнцем будет минимальным. Из-за этого видимый диаметр солнечного диска будет примерно на 3% больше, чем в июле.

Расстояние между Землей и Солнцем 2 января составит около 147 млн км. Земля в этот момент будет находиться в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год.

Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца.

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