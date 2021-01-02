Парламентські підсумки: в "Опозиційній платформі - За життя" оцінили роботу депутатів за 2020 рік - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Допомогти тим, хто постраждав від карантинних обмежень, намагалася й Верховна Рада. Наскільки успішно - вирішили оцінити в опозиції. Там проаналізували роботу нардепів у 2020 році загалом та назвали виконані й провалені ініціативи.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы проголосовали весной за наполнение фонда борьбы с эпидемией на 64 млрд, второй вопрос - что деньги разбазарили, но парламент принимал это решение. Второе решение о выделении денег 20 октября - "дорожная карта" борьбы с эпидемией, что тоже было позитивно и направлено на поддержку людей, экономики, медицины. Но он принял еще несколько плохих вещей - это конечно принятие закона о продаже земли, ночью в эпидемию, в противовес общественному мнению, "ломая через колено" депутатов, - это было конечно убогое зрелище и ничего хорошего оно для людей не добавило. Достаточно вспомнить: в период эпидемии принимался закон о легализации казино и игорного бизнеса, - тоже оплеуха парламента обществу.
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