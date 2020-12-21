Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС: названа главная тема [ Редактировать ]
В феврале 2021 года состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Там будут обсуждать соглашение об ассоциации.
Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге.
Заседание состоится 11 февраля, отметил он.
"У нас будет в феврале, 11 февраля, заседание Совета ассоциации, где должен состояться предметный разговор относительно нашего соглашения об ассоциации", - сообщил Точицкий.
Ранее сообщалось, что украинская делегация примет участие в сессии ПАСЕ. Зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате - "делегации, которые могут/хотят работать, едут в Страсбург, остальные делегации примут участие онлайн".
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