В Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В 2020 году было проведено 118 операций. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Степанов заявил, что уже с 1 января в Украине заработала Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации.

Это важная новость для тысяч людей, которые ждут спасательные операции. Ведь эта система сочетает донора и реципиента, а есть помогает оперативно спасать жизни. Речь идет о не менее 250 пересадок. Это не просто цифры. А количество людей, которые будут жить. Ведь вопрос трансплантации для них – единственный способ спасения жизни

Министр подчеркнул, что в планах – сделать так, чтобы не отправлять пациентов за границу на трансплантацию, а делать это в Украине.

Кроме этого в этом году планируют создать пакет медуслуг по посттрансплантационного сопровождения.

По его словам, украинские специалисты в состоянии сделать то количество таких операций, в которых нуждаются граждане страны.

Минздрав хочет привлекать для нужд системы трансплантации все виды транспорта - гражданскую авиацию, авиацию ГСЧС, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Кроме этого в этом году планируют создать пакет медуслуг по посттрансплантационного сопровождения.

Кроме того, Степанов отметил, что будут вводиться программы для медицинских специалистов по стажировку за рубежом. Для продуктивного обучения у коллег и дальнейшего развития всех видов трансплантации в Украине.

Как ранее сообщалось, в Мукачево скончался мужчина, которому 28 декабря во Львове сделали пересадку сердца.

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