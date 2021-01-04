Трансплантация в Украине: Минздрав планирует вдвое увеличить число операций [ Редактировать ]
В Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В 2020 году было проведено 118 операций. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Степанов заявил, что уже с 1 января в Украине заработала Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации.
Это важная новость для тысяч людей, которые ждут спасательные операции. Ведь эта система сочетает донора и реципиента, а есть помогает оперативно спасать жизни. Речь идет о не менее 250 пересадок. Это не просто цифры. А количество людей, которые будут жить. Ведь вопрос трансплантации для них – единственный способ спасения жизни
Министр подчеркнул, что в планах – сделать так, чтобы не отправлять пациентов за границу на трансплантацию, а делать это в Украине.
Кроме этого в этом году планируют создать пакет медуслуг по посттрансплантационного сопровождения.
По его словам, украинские специалисты в состоянии сделать то количество таких операций, в которых нуждаются граждане страны.
Минздрав хочет привлекать для нужд системы трансплантации все виды транспорта - гражданскую авиацию, авиацию ГСЧС, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Кроме этого в этом году планируют создать пакет медуслуг по посттрансплантационного сопровождения.
Кроме того, Степанов отметил, что будут вводиться программы для медицинских специалистов по стажировку за рубежом. Для продуктивного обучения у коллег и дальнейшего развития всех видов трансплантации в Украине.
Как ранее сообщалось, в Мукачево скончался мужчина, которому 28 декабря во Львове сделали пересадку сердца.
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