Неприємне здорожчання: а скільки підвищать проїзд у транспорті? [ Редактировать ]
І далі - про ще одне болюче для українців здорожчання. Проїзд у міських маршрутках та автобусах. Перевізники вже заявили, що підвищать вартість квитка. На скільки зростуть ціни і які міста вже готують неприємний сюрприз пасажирам - Лариса Зубенко дізнавалася.
Неприємний сюрприз для пасажирів готують перевізники. Проїзд у маршрутках - планують збільшити на 50 відсотків.
Дорого конечно, но я пенсионер, бесплатно, а допустим, другой, то им будет обходитись дорого.
Раз повысят, всегда все против повышения, ну а что, будем платить.
Мої діти, два подростка намагаються пішки пройти одну-дві зупинки метро, щоби не платити за проїзд.
Киянам, за поїзду, за попередніми розрахунками доведеться викласти 12 гривень. Щоправда, коли почнуть діяти нові тарифи - перевізники сказати не можуть. Точну дату, кажуть, узгодять після послаблення карантину 24 січня.
Ігор Мойсеєнко, голова ГО "Асоціація перевізників м.Києва та київської області":
Ситуація дуже складна, в прошлому році повністю зупиняли транспорт на 2 місяці, впав пасажиропотік навіть після відновлення, існують обмеження по перевезенню є взяті на себе зобов'язання перед банками, в кредити бралися автобуси, банки не хочуть слухати, що у нас якісь там проблеми, ці кредити, про які кажуть, там 5-7% також на цю тему ніхто не хоче із нами розмовляти, тому ми сам на сам зі своїми проблемами.
А ще злетіли ціни на пальне та мінімалка зросла з 1 січня - закидають в аргументи перевізники. До того ж держава не компенсує проїзд пільговиків приватним перевізникам.
Ігор Мойсеєнко, голова ГО "Асоціація перевізників м.Києва та київської області":
В усіх містах у Європі і світі він дотується і тому цим підняттям ми не зробимо справжню транспортну реформу і не забезпечимо ту якість, яку вимагають кияни.
Експерти ж натомість кажуть: вартість перевізники збільшують штучно. Через кризу компаній стало значно менше. У столиці їх близько 20, вижили найбільші. Тож і домовитися про одночасне зростання тарифу їм стало легше, а у киян вибір невеликий - мережа комунального транспорту - поступається приватному
В'ячеслав Коновалов, експерт громадської компанії "Євро-Патруль":
Было заявлено еще в 2017 году, что себестоимость перевозок 10 грн в плече 10 км приблизительно. Сколько мы не считали - у нас больше 5-6 грн не выходит. Там есть всевозможные административные расходы, коррупционные, которые вкладываются в себестоимость.
Аби врегулювати транспортне питання - перевізники пропонують владі застосувати в Україні європейську модель. Коли місцева влада купує послуги у приватних компаній. Водночас зобов'язує останні мати автопарк з однаковими автівками та валідаторами у салонах. За таким умов - всі витрати водіям компенсує держава. Відтак і ціну регулює лише місцева влада. Такі норми ЄС вимагає від України запровадити до 2022 року.
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