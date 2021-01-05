Фото в соцмережі замість років пошуку в архівах. У Запоріжжі випадок допоміг нарешті з'ясувати, де століття тому була розташована перша пожежна частина міста. Як один знімок пролив світло на темну пляму історії - розкаже Сергій Бордюжа.

Досить не легкий. Чому, тому що били топором і скликали на пожежу. І про це є свідчення, зарубки на цьому колоколі.

Мідний дзвін, шолом та ще чимало раритетів - гордість Музею державної служби надзвичайних ситуацій у Запоріжжі. Ці предмети, як згадка про те, з чого починалася пожежна охорона тоді ще в Олександрівську. Як і репродукція фотографії на стіні. На задньому плані видно першу пожежну каланчу. Та точного місця її розташування знайти не могли.

Юлія Баришева, начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Дуже багато архівів згоріло під час Другої світової війни. І таким чином у нас не було доказів, шо це приміщення. Таких будинків вже немає. Вони було одноповерхові. Давно вже змінився ландшафт місцевості. Тому дуже складно було прорахувати де саме відбувалося.

Віднайти будівлю, яка на початку двадцятого століття стала першою пожежною частиною міста, допоміг випадок. Краєзнавці побачили в соцмережах фото пожежників, зняте 1906 року біля каланчі. І впізнали в ній - ось цей будинок, розташований у старій частині міста.

Роман Акбаш, краєзнавець:

В google-панораме еще раз удостоверился, это действительно оно. Ну, хотя я уже был и до этого уверен, что это оно, и что я впервые наконец-то увидел вот эту пожарную каланчу.

Долю цієї пожежної частини змінила Жовтнева революція - розповідають історики.

Ольга Чайка, старший науковий співробітник Запорізького обласного краєзнавчого музею:

А під час громадянської війни, коли тут змінювалися одні війська уходили, інші приходили. І кожен грабував пожежну охорону. І на 20 рік усе обладнання пожежної охорони було вже знищено і розграбоване.

Сам будинок, після кількох війн, також зазнав реконструкції. І зараз він приватна власність.

На даний час ми бачимо на першому поверсі там вікна, які знаходяться в тих проємах, де були ворота.

Оригінал унікального фото першої пожежної частини через краєзнавців рятувальникам передала онучка архітектора будівлі.

Олександр Симоненко, заступник начальника ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Тут починалась історія пожежної охорони Олександрівська. А дальше Запоріжжя.

Невдовзі на цьому будинку рятувальники обіцяють встановити меморіальну дошку.