В Киеве почтили память футболиста и тренера Валерия Лобановского. 6 января исполняется 82 года со дня его рождения. Об этом говорится на сайте "Динамо".

Сердце мировой легенды футбола перестало биться 13 мая 2002 года. Его жизнь неразрывно была связана с киевским "Динамо", выступая за которое он заслужил себе мировое имя, а футбольный клуб многими своими достижениями обязан Мэтру.

На сайте "Динамо" отмечается, что именно под руководством Лобановского клуб достигал наибольших успехов и стал символом сначала советского, а впоследствии - и украинского футбола, завоевал европейские трофеи и господствовал на национальном уровне.

В частности, с Лобановским во главе "Динамо" завоевало Суперкубок Европы и дважды Кубок кубков, выиграло 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, а также 5 раз становилось чемпионом независимой Украины и трижды выиграло Кубок Украины.

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По традиции в день рождения Лобановского к его могиле на Байковом кладбище приходят его родственники и друзья, футболисты "Динамо" разных поколений, коллеги и единомышленники, ученики и последователи, поклонники таланта и болельщики.

Ведущим мероприятия был заслуженный журналист Украины, многолетний динамовец Александр Липенко, который традиционно рассказал много интересных фактов о жизни и карьере Валерия Васильевича.

Ранее мы писали, что на 66-м году жизни умер легендарный футболист киевского "Динамо". Футболист скончался после длительной тяжелой болезни.