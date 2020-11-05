На 81-м году жизни в Киеве скончалась Аделаида Лобановская. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо Киев".

Столичный клуб выразил соболезнования ее родным и близким.

С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей. Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах.

Отмечается, что сам легендарный тренер "Динамо Киев" умер 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

Ранее мы писали, что на 66-м году жизни умер легендарный футболист киевского "Динамо". Футболист скончался после длительной тяжелой болезни.