Перевибори до парламенту вже цього року. В опозиції наголошують: такий варіант цілком можливий. Бо у нинішньому складі Верховна Рада неспроможна впоратися з усіма викликами.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

- Чи можливі у 2021 році перевибори до Верховної Ради? Чи необхідні вони країні?

- В том виде в котором сейчас существует парламент - он не дееспособен, он не думает о людях, не принимает решения которые нужны стране, живет отдельной от страны жизкью и поэтмоу я убежден, что он до конца своей каденции не просидит, не выдержит и чем скорее он будет переизбран, ну я на самом деле не виду ничего страшного, перевыборы парламента это всегда эволюция, это всегда шаг вперед, самое главное чтоб не было очередного переворота который отбросит страну назад.