Перевибори до парламенту цілком можливі - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Перевибори до парламенту вже цього року. В опозиції наголошують: такий варіант цілком можливий. Бо у нинішньому складі Верховна Рада неспроможна впоратися з усіма викликами.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
- Чи можливі у 2021 році перевибори до Верховної Ради? Чи необхідні вони країні?
- В том виде в котором сейчас существует парламент - он не дееспособен, он не думает о людях, не принимает решения которые нужны стране, живет отдельной от страны жизкью и поэтмоу я убежден, что он до конца своей каденции не просидит, не выдержит и чем скорее он будет переизбран, ну я на самом деле не виду ничего страшного, перевыборы парламента это всегда эволюция, это всегда шаг вперед, самое главное чтоб не было очередного переворота который отбросит страну назад.
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