По итогам выборов 3 ноября Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщает Fox News.

Демократы получили в нижней палате Конгресса (435 мест) как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство, республиканцы - 201.

Продолжается подсчет голосов в 16 округах, и демократы могут выиграть еще несколько мест. Однако, как сообщает AP, их численность в Палате будет меньше, чем раньше - 232. Аналитики удивлены неожиданным всплеском симпатиков республиканцев, что привело к потере демократов 15 мест. Это объясняется большим числом женщин-представителей - 26 (было 13) и новых законодателей из числа этнических меньшинств.

Республиканцы с большой вероятностью сохранят контроль над Сенатом - Верхней палатой Конгресса. Это вынудит демократов отказаться от своих планов о широкомасштабной реформе системы здравоохранения, инфраструктуры и других инициативах, ища компромиссы с Республиканской партией.

Напомним, что 3 ноября американцы выбирали президента, вице-президента, членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Также в нескольких штатах голосовали о декриминализации наркотиков - и не только легких.

На президентских выборах уверенно побеждает кандидат от демократов Джо Байден, официально итоги выборов еще не объявлены.

Дональд Трамп поражение не признал и намерен оспорить их результаты в суде. Сам же Байден заявляет, что процесс передачи власти в США уже запущен и его не остановить.