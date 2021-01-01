В Харькове просят Раду назначить перевыборы мэра [ Редактировать ]
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы мэра Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает телеканал АТН.
Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу. "Мы сделали все в установленном законом порядке", - отметил он.
Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря 2020 года. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.
В среду, 23 декабря, в Харькове состоялись похороны Геннадия Кернеса. В день прощания с мэром в городе был объявлен траур.
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