Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter [ Редактировать ]
Социальная сеть Twitter заморозила страницу избирательного штаба действующего президента Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.
Об этом сообщает The Verge.
Кроме того, в аккаунте незадолго до заморозки появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа платформы с серпом и молотом.
Администрация Twitter 6 января также лишила Трампа возможности писать сообщения минимум на 12 часов. В случае повторения нарушений аккаунт действующего президента США может быть заблокирован навсегда. Срок блокировки Twitter уже истек, однако новых записей в аккаунте Трампа пока не было.
Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.
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