Фото: Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter / Getty

Социальная сеть Twitter заморозила страницу избирательного штаба действующего президента Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Об этом сообщает The Verge.

Кроме того, в аккаунте незадолго до заморозки появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа платформы с серпом и молотом.

Администрация Twitter 6 января также лишила Трампа возможности писать сообщения минимум на 12 часов. В случае повторения нарушений аккаунт действующего президента США может быть заблокирован навсегда. Срок блокировки Twitter уже истек, однако новых записей в аккаунте Трампа пока не было.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.