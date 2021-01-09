На Донбасі відбили атаку ворожих диверсантів [ Редактировать ]
На фронті без змін - бойовики і далі порушують режим тиші. Сьогодні вже тричі обстрілювали українські позиції поблизу Луганського та Водяного. У хід пішли гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат серед наших військових немає.
Тут тільки два-три дні побула тиша, і все - більше не було тиші.
Микола до служби у війську працював таксистом. Стежив за новинами з телевізора. А потім вирішив: його місце тут. Тепер захищає Україну на позиціях у Авдіївській промзоні.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Пишаюся, що я не сиджу вдома і там не говорю "як тут погано". Я тут знаходжуся, і я всім задоволений. Я захищаю свою батьківщину, і, так би мовити, щоб там мої родичі й знайомі жили спокійно.
Микола родом з Київщини, а поруч із ним на посту Ігор. Він - з місцевих. Народився в шахтарському містечку Торецьк. Два роки тому підписав контракт. Пішов на фронт. Днями хлопці відзначилися. Помітили, як уночі до позиції підкрадається ворожа група. Атаку відбили.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Доклад сделали, вышел на командование и нам разрешили открыть огонь. Начали они отползать, разбрелись по всем сторонам. Начались сразу ВОГи, РПГ.
"Ось така тут "дипломатія", - каже командир хлопців Ярослав, за позивним "Кедр". У цивільному житті Ярослав закінчив Інститут міжнародних відносин. Мав би десь за кордоном представляти інтереси України. Та зараз це не на часі, - пояснює командир.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Коли закінчиться війна. В мене ж тут так само дипломатія, тільки тут вона більш агресивна, а там буде більш цивільною.
Холодні шанці та зливи ворожих куль, звісно, здоров'я не додають, та бійці певні: до мирного життя повернуться тільки після перемоги. А вона буде.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
У вчителя своя справа, у медика своя справа, у військовослужбовців свої справи, а воїнів - свої. Я рахую, тут стоять воїни - воїни досвідчені, не одну, не дві і навіть не три ротації. У мене це вже п'ята ротація. Обов'язково перемога буде!
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