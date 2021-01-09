На фронті без змін - бойовики і далі порушують режим тиші. Сьогодні вже тричі обстрілювали українські позиції поблизу Луганського та Водяного. У хід пішли гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат серед наших військових немає.

Тут тільки два-три дні побула тиша, і все - більше не було тиші.

Микола до служби у війську працював таксистом. Стежив за новинами з телевізора. А потім вирішив: його місце тут. Тепер захищає Україну на позиціях у Авдіївській промзоні.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Пишаюся, що я не сиджу вдома і там не говорю "як тут погано". Я тут знаходжуся, і я всім задоволений. Я захищаю свою батьківщину, і, так би мовити, щоб там мої родичі й знайомі жили спокійно.

Микола родом з Київщини, а поруч із ним на посту Ігор. Він - з місцевих. Народився в шахтарському містечку Торецьк. Два роки тому підписав контракт. Пішов на фронт. Днями хлопці відзначилися. Помітили, як уночі до позиції підкрадається ворожа група. Атаку відбили.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Доклад сделали, вышел на командование и нам разрешили открыть огонь. Начали они отползать, разбрелись по всем сторонам. Начались сразу ВОГи, РПГ.

"Ось така тут "дипломатія", - каже командир хлопців Ярослав, за позивним "Кедр". У цивільному житті Ярослав закінчив Інститут міжнародних відносин. Мав би десь за кордоном представляти інтереси України. Та зараз це не на часі, - пояснює командир.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли закінчиться війна. В мене ж тут так само дипломатія, тільки тут вона більш агресивна, а там буде більш цивільною.

Холодні шанці та зливи ворожих куль, звісно, здоров'я не додають, та бійці певні: до мирного життя повернуться тільки після перемоги. А вона буде.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України: