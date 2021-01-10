Ученые научились по языку определять наличие опасного заболевания. Оказалось, покраснение и утолщение указывают на дефицит витамина B12, повышающего риск пернициозной анемии, для которой характерно нарушение кроветворения, передает newsyou.info.

Витамин B12 нужен организму для нормального функционирования нервной системы и выработки здоровых эритроцитов. В случае недостатка вещества нервы повреждаются, вызывая онемение и покалывание в конечностях, потерю рефлексов, мышечную слабость. Человек может без причины потерять равновесие или испытывать серьезные проблемы во время ходьбы.

Если не восполнить запасы микроэлемента, кости ослабнут и станут хрупкими. Ученые уверены, что дефицит витамина B12 является причиной потери памяти, депрессии, слабоумия. Определить недостаток вещества можно и по ряду других симптомов: потеря веса, отсутствие аппетита, расстройство кишечника, изжога, рвота, вздутие, тошнота.

При выявлении данных признаков нужно срочно обратиться к врачу. В качестве профилактики нужно дополнить рацион сыром, йогуртом, молоком, яйцами, рыбой, птицей, печенью, говядиной.

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