Майонез - традиционна соусная заправка для многих салатов на столе украинцев. Худеющие боятся этого продукта как огня, но стоит ли так категорично к нему относиться? Диетологи развеяли популярные мифы о нем, передает newsyou.info.

Самое важное - нет априори вредных продуктов (кроме алкоголя, наверное) или тех, которые надо исключить и сразу похудеешь.

Да! Майонез калорийный - это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал.

Можно есть майонез каждый день? Не совсем. Из-за большого количества соли и калорий не рекомендуется употреблять этот продукт на регулярной основе или отдать предпочтение диетическому.

Делайте майонез дома - рецептов масса. От пару ложек соуса с вашей фигурой ничего не случится.

Ранее мы писали, почему опасно есть сладости.