У Чернівцях створили різдвяний вертеп, що рухається [ Редактировать ]
Унікальний шестиметровий вертеп, де все оживає і рухається, є у Чернівцях. Його змайстрував настоятель одного з римо-католицьких костелів міста. Інтерактивна різдвяна шопка стала не лише окрасою храму, а й туристичною принадою. Як усе працює дізнавався Іван Сірецький.
Отець Кшиштоф запускає механізм, який змушує фігурки у вертепі "оживати". За мить у шопці гойдається колиска з малим Ісусом. Навколо неї кружляють царі та пастухи. А поруч співають пташки, працює водяний млин.
Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:
Різдво Господнє у мене асоціюється з рухом, що бог приходить у світ, входить в цей світ. І так має бути теж в цій декорації, в цьому вертепі.
Таку шопку тут встановлюють уже шість років поспіль. Настоятель має технічну освіту, тож усі пристрої збирає власноруч. Парафіяни ж допомагають із декораціями та новими фігурками. А на встановлення всієї конструкції потрібно близько тижня.
Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:
То щось завжди мусить поламатися, не працювати так, як треба. Ну але то є така потім і радість - якщо вдасться зробити щось нове, то всі щасливі.
Ксьондз вмикає вертеп в кінці кожного богослужіння. Найбільше цього моменту чекають діти. Артему в шопці понад усе подобається мініатюрний потяг.
Артем, житель Чернівців:
Я пам'ятаю, що того разу тут були машинки ще.
Деяким фігурам вертепу понад 70 років. Нові ж елементи привезли зі Швеції, Польщі, Італії. Отець Кшиштоф каже, шопка це весь світ у мініатюрі.
Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:
Маємо і море, і гори, і гуцулів, і царів, і монахів. Так має виглядати Різдво, щоб ми тим Різдвом жили.
Крім парафіян, незвичний вертеп привертає увагу туристів. Чернівчанка Тетяна про шопку дізналася з газети.
Тетяна, жителька Чернівців:
Я вообще человек не очень религиозный, но мне это очень понравилось. Вижу впервые, чтобы вот такое вот было представлено в движении и так богато, и так интересно, и так красиво.
У шопці гармонійно поєднані давні біблійні персонажі та сучасні літаки з кораблями. За словами настоятеля, у цьому є символізм.
Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:
Це такий задум, що Різдво, яке було історично 2020 років назад, воно є сьогодні актуальне. Христос родиться сьогодні, в сучасному світі.
Ще один вертеп влаштували при вході до храму. Тут фігури з людський зріст. Розберуть усі інсталяції у костелі Святого Архангела Михаїла другого лютого.
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