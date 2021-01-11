На Полтавщині, де стався вибух на газогоні, відновили постачання палива. Аварію - ліквідовано. Призвести до інциденту на магістралі могла диверсія або спроба незаконної врізки. Про це заявив оператор газотранспортної системи України. Утім, остаточні причини розгерметизації з'ясує поліція.

На транзит палива до Європи подія не вплинула, - уже повідомили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, вибух пролунав у суботу по обіді на газогоні "Уренгой-Помари-Ужгород". Внаслідок інциденту кілька тисяч домівок у 17 населених пунктах лишилися без палива. Загиблих і потерпілих немає.

Олександр Черевко, житель Лубен:

В радіусі 500 метрів були розкидані бетонні блоки, труба була вивернута. І був виток газу із горінням - з обох кінців труби. У радіусі до 10 кілометрів летіло від оцього вибуху - куски щебеню, металу, у найближчих населених пунктах.

Єгор Скурідін, в. о. заступника генерального директора АТ "Лубнигаз":