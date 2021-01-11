У Києві дозволили кататися на атракціонах і ковзанках. Але відвідувачі мають дотримуватися правил безпеки: на майданчику - не більше 20 людей, і соціальна дистанція - обов'язкові.

Влаштовувати біля ковзанок святкові концерти і будь-які ярмарки, де торгують харчами та непродовольчими товарами - заборонено.