Португальский бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 759 гол в карьере за клубы и сборную. Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах.

Об этом сообщает ESPN.

Достижение было установлено чешским форвардом Йозефом Бицаном. В период с 1931 по 1955 год тот забил 759 мячей. Третье место занимает легендарный бразильский нападающий Пеле (757 мячей).

Роналду отметился третьим голом команды в матче 17 тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:1). Всего в текущем сезоне португалец забил 19 голов за туринский клуб.

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Напомним, ранее украинский теннисист Георгий Кравченко, занимающий 606-е место в рейтинге ATP, победил британца Билли Харриса (803-е место в рейтинге) в финале турнира ITF М15 в турецкой Анталье.

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