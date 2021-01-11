Обеспечением безопасности главы молдавского государства, а также делегации будет заниматься УГО/ фото: Speedcam

Во вторник, 12 января, на автомобильных дорогах в Киеве могут действовать некоторые ограничения в связи с официальным визитом в страну президента Молдовы Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

Ограничения проезда в большинстве своем затронут центральную часть столицы Украины.

12 января в связи с официальным визитом в Украину Президента Республики Молдова Майи Санду возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города.

Отмечается, что обеспечением безопасности и оказанием сопровождения главы молдавского государства, а также делегации будет заниматься УГО совместно с другими правоохранителями.

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Кроме того, на Шулявском мосту упали три столба линии электроопоры. Таким образом, на путепроводе было ограничено автомобильное и пешеходное движение.

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