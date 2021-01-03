Проезд автомобилей по всем участкам дорог государственного значения полностью обеспечен/ фото: 12 канал

Украинские водители должны остерегаться тумана, который окутал автомобильные пути в большей части территории страны.

Температура воздуха остановится на отметке в 2-5 градусов ниже ноля, при этом, все дорожное покрытие остается сухим и безопасным.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Отмечается, что проезд автомобилей по всем участкам дорог государственного значения полностью обеспечен. Все дорожные организации задействовали для обеспечения безопасности граждан во время поездок 464 единицы техники и 594 рабочих.

Читайте также, в Киеве ожидается І уровень опасности. Синоптики предупреждают жителей и гостей столицы о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах.

Кроме того, водителей предупредили об опасности на дорогах. В западной Украине идет дождь, а все другие регионы укрыли густые туманы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.