Локдаун у Європі: французам заборонили ходити у кіно та купувати книги [ Редактировать ]
У Франції продовжили заборону на роботу ресторанів та культурних закладів, а також подекуди посилили умови комендантської години. Зачиненими залишаються харчувальні та розважальні заклади і в Бельгії. Як у Європі розподілили - що саме належить до категорії першої необхідності, а що ні - розкаже Олена Абрамович.
Які продукти необхідні, а які не дуже бельгійці вивчили вже давно. Тут ще під час першого локдауну була перегороджена частина полиць у магазинах. Купити крем для обличчя можна, а от помаду чи іншу косметику ні. Книги - будь ласка, а настільні ігри зась.
Прибрати з полиць іграшки та одяг були зобов'язані навіть продуктові супермаркети, які працювали постійно. Бельгійцям пояснили: такі речі краще купувати на сайтах тих магазинів, які змушені зачинитися в локдаун. Щоправда, у грудні, з початком святкових знижок, бельгійська влада таки пішла назустріч ритейлерам і скасувала обмеження щодо торгівлі. Хоча відновлюється вона мляво.
Не хочеться нічого купувати. Бо ми нікуди більше не ходимо, ні в які гості чи бари. Не зустрічаємося з друзями.
Для багатьох виявилось проблемою купувати одяг, коли не можна ходити на шопінг парами. Брати із собою чоловіка чи дружину дозволяють лише в меблеві магазини чи автосалони - бо диван або машину зазвичай таки купують на двох. Щоб було менше натовпів, ритейлерам дозволили працювати в неділю.
Раніше в цей день практично все було зачинено. І продовжили робочий день до восьмої вечора. Опісля - всі припиняють роботу. Навіть на автоматах зі снеками написи "продаж товарів після 20.00 заборонено".
А це вже Франція. У Страсбургу, куди наступного тижня вперше за період пандемії мають приїхати на сесію євродепутати, почала діяти комендантська година від шостої вечора. Сам французький президент домовлявся з Європарламентом, щоб повернути проведення сесій сюди.
Бо місто фінансово потерпає без "високоповажних гостей". Та надто витрачати гроші їм тепер ніде - ресторани у Франції досі зачинені, працюють лише навиніс.
Мустафа Гріра, працівник кафе:
Усе заради того, щоб уникнути третього локдауну. Мабуть, краще вже так, аніж щоб знову закрили все повністю. Ми працюємо менше, від того й менше заробляємо - та це краще, ніж нічого.
Зачинені у Франції і гірськолижні курорти, спортивні центри, музеї, театри, кіно. Навіть книги там не визнали товаром першої необхідності, як у Бельгії.
У частині регіонів, так само як у Страсбурзі, днями також посилили умови комендантської години - тепер з дому не можна виходити від шостої вечора до шостої ранку.
Крістіан, житель Парижа:
Звісно, вони постали перед дилемою - і не хотіли ані бути надто суворими, ані надто швидко знімати обмеження. Тепер комендантська година діє не з восьмої, а з шостої вечора. Не знаю, чи ці дві години створять якусь різницю.
Мішель Песно, жителька Парижа:
Я довіряю тим, хто ухвалює рішення, бо зараз справді непроста ситуація - і уряд не може задовольнити всіх. І якщо така постанова ухвалена, потрібно її виконувати.
І в такому режимі французам доведеться жити щонайменше до кінця січня.
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