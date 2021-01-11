Повышение тарифов на газ: Зеленский обратился к Кабмину [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров по поводу повышения тарифа на газ для населения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, правительству было поручено срочно решить вопрос с тарифами на газ.
Участие в совещании принимали премьер-министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, а также представители ОП.
Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке за погодных условий и другие причины, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан.
Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.
Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.
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