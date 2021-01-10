Украинский теннисист победил в престижном турнире в Тунисе [ Редактировать ]
Представитель украинского тенниса Эрик Ваншельбойм выиграл второй титул в карьере, сообщает сайт "Большого тенниса Украины".
В решающем матче турнира "ITF World Tennis Tour" украинский теннисист обыграл представителя местного тенниса Скандера Мансури, посеянного под третьим номером - 3:6, 6:4, 6:3. Во втором сете Ваншельбойм сумел отыграться со счета 1:3 в пользу соперника.
Примечательно, что финал длился 2 часа. 19-летний украинец допустил две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл пять геймов на своей подаче.
Заметим, что в 2019 году Ваншельбойм стал чемпионом 15-тысячника в китайском Аньнине.
Как сообщали "Подробности", в четверг, 7 января украинские теннисистки выиграли два матча на турнире WTA в ОАЭ.
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