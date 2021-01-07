Украинские теннисистки с побед начали турнир в Эмиратах (фото) [ Редактировать ]
Источник: Федерация тенниса Украины
Теннисный сезон 2021 года у девушек начался турниром WTA в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом $565 тысяч. В основной сетке оказались и три украинки. Две из них стартовали победами, сообщает Федерация тенниса Украины.
Екатерина Бондаренко (на фото), которая в 2008 году в паре выиграла Australian Open, одержала уже третью победу с начала года. На турнире в Абу-Даби ей пришлось пройти квалификацию.
В первом круге основы турнира в Абу-Даби украинка обыграла китаянку Яфань Ван (№95 в мире) - 6:3; 2:6; 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. Во втором круге Бондаренко ждет Онс Жабер из Туниса (№31).
18-летняя киевлянка Марта Костюк открыла новый сезон уверенной победой над чешкой Луцией Градецкой - 6:2, 6:4.
За выход во второй круг (1/16 финала) девушкам полагается по $4100 призовых.
Первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина (№5 в мире), получила второй номер посева и вечером сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№63).
Ранее сообщалось, что известная российская теннисистка Мария Шарапова выходит замуж. Избранником пятикратной победительницей турниров Большого шлема стал 41-летний британский бизнесмен Александр Гилкс.
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