На Полісся стягують силовиків. Сьогодні там розпочалося масштабне відпрацювання місць видобутку бурштину. На північ регіону спрямували колони зі спецпризначенцями, нацгвардійцями та оперативним штабом. Залучили спецтехніку, щоб дістатися клондайків, де орудують чорні копачі.

Усе - задля забезпечення законного видобутку сонячного каменю. Нагадаю, "Подробиці" вже повідомляли, що на землях, які продали на аукціонах, знову працюють нелегали. А ті, хто заплатив за них мільйони, не можуть розпочати свою роботу через постійні напади незаконних промисловиків. Про це заявили інвестори й попросили захисту в поліції.

Руслан Стрельбіцький, заступник начальника ГУ Нацполіції у Рівненській області: