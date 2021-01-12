Во вторник, 12 января, в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал важное заявление о коронавирусе.

Так, он сообщил о том, что Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

Пока этот вопрос только рассматривают.

Во время пандемии страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы иностранцами, отметил Ляшко. Иностранец при пересечении границы должен иметь полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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