Во вторник, 12 января, на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен уделять Украине повышенное внимание в вопросе закупки вакцины от коронавируса.

Также внимание должно уделяться и другим странам-участницам инициативы "Восточное партнерство".

По его словам, стороны обсудили вопросы получения вакцины, поскольку на сегодня для всех стран "Восточного партнерства" принципиально получить ее.

Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание странами Европейского союза в вопросах совместных процедур закупки и поставки вакцин.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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