В марте в Украину поставят первые 700 тысяч доз вакцины от коронавируса. Сделает это АО "Лекхим" в рамках контракта с Минздравом. Об этом заявил глава правления компании Валерий Печаев, сообщает "Интерфакс-Украина".

По контракту мы должны поставить первые 700 тыс. доз вакцин до конца марта, вторые 1,2 млн доз - до конца мая. Но мы очень стараемся, чтобы первые 700 тыс. доз были поставлены уже к концу февраля.

При этом заявку на регистрацию вакцины "Лекхим" планирует подать в начале февраля.

Sinovac может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.

В контракте с МОЗ компания выступает в качестве дистрибьютора компании Sinovac, имеющего эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины этого производителя. В то же время дальнейшее сотрудничество с китайской компанией, с которой "Лекхим" подписал пятилетний меморандум о сотрудничестве, предусматривает производство в Украине этой вакцины и вакцины от гриппа.

Мы инвестировали в организацию производства вакцины €10 млн на нашем заводе в Харькове. На первом этапе поставим 1,9 млн доз вакцины в 2021 году, которая будет произведена на мощностях в Китае. В 2022-м планируем начать производство готовой формы этой вакцины из формы in bulk. В дальнейшем рассматриваем возможный полный трансфер технологии всего цикла производства вакцин в Украине.

Цена вакцины, которую поставит "Лекхим", на 15% ниже заявленной компанией Pfizer.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов заявил, что COVID-вакцина будет бесплатной для всех украинцев. Министр также отметил, что министерство находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

Читайте также, в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19 и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

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