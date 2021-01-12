Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает против использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", даже если она окажется эффективной. Об этом глава МИД заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Как член правительства, я выступал бы против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины, даже если бы она была действенной... Есть фактор, который намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский. Это фактор пропагандистский.

2 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что регистрация "Спутник V" в стране невозможна до окончания третьей фазы клинических испытаний.

В начале года харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку для регистрации российской вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не может допустить применение российского препарата, поскольку он не прошел все испытания. Однако в интервью The New York Times он отмечал, что украинцам придется как-то объяснить отказ от российской вакцины, если она окажется эффективна.

Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно.

По словам Зеленского, Киев вел переговоры в покупке препарата с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, но из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете экспорта вакцин их коммерческие поставки в Украину начнутся на несколько месяцев позже.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.