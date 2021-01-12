С 1 января 2021 года власть Зеленского установила новые цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги - рекордно высокие в истории страны.

Во-первых, цена на газ для населения с учетом доставки возросла до 10783 грн за тысячу кубометров (в среднем по Украине). Это на 26,1% больше показателя ноября 2018 года (8548,92 грн за тысячу кубометров) и на 1386% больше показателя конца 2013 года (725,4 грн за тысячу кубометров).

Во-вторых, установлена фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт·ч и отменен льготный тариф на первые 100 кВт·ч. Это в первую очередь ударит по самым незащищенным слоям населения, в частности по одиноким пенсионерам. Именно для них Зе-правительство повысило тариф на электроэнергию по факту на 86,7% – с 0,9 до 1,68 грн/кВт·ч.

В-третьих, повышение НКРЭКУ тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в ряде городов. К примеру, в столице и других крупных городах тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу вырос на 25,7% – с 21,756 до 27,35 грн за кубометр.

В-четвертых, повышение НКРЭКУ тарифа на производство тепловой энергии для населения в 2021 году по целому ряду регионов составит до 49,7%. А значит, повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение, которое, по оценкам экспертов, может составить до 30%, – вопрос ближайшего будущего.

Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания. А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства.

Власть грубо пренебрегает основополагающими предписаниями Основного Закона Украины, гарантирующими гражданам социальную защиту. Проигнорированы ею в том числе и предложенные "Оппозиционной платформой – За жизнь" и внесенные на рассмотрение Верховной Рады действенные механизмы снижения тарифов. В частности:

внесение изменений в Налоговый кодекс по отмене ренты на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения, и НДС на него;

новый формульный принцип расчета стоимости газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи;

списание задолженности за услуги ЖКХ для наиболее незащищенных слоев населения и возможность получения субсидий;

переход на прямые поставки газа из РФ, что обеспечило бы снижение цены на 25%, о чем представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" были достигнуты договоренности с руководством Российской Федерации.

Все это лишь подтверждает, что повышение тарифов – осознанная политика власти, направленная на уничтожение экономики Украины и создание невыносимых условий для Украинского народа.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит чиновникам имитировать бурную деятельность, заигрывать с избирателями, манипулировать общественным мнением и жонглировать обещаниями, но при этом душить народ непомерными тарифами. Мы требуем принятия предложенных нашей партией законопроектов для стабилизации тарифов в Украине и приведения их к уровню, посильному для обнищавших граждан, и призываем украинцев своими действиями принудить власть прекратить тарифный геноцид против собственного народа.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"